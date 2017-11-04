Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat'ta yaşayan 26 yaşındaki işitme engelli Mehmet Öz, annesi, babası, kardeşleri ve eşiyle birlikte Tepeköy Mahallesi Karaölü mevkiinde bulunan zeytin bahçesine gitti.



Mehmet Öz, bahçenin sınırında bulunan İçel ağacının üzerini kaplayan dikenli dalları temizlemek istedi. Ağaç motoruyla dalları kesmeye başlayan Mehmet Öz, ayağının kayması sonucu elindeki kesme motorunun üzerine düşerek hayatını kaybetti.











29 Ekim'de evlenmişti



Kazayı duyan Mehmet Öz'ün eşi, anne-babası, kardeşleri ve diğer akrabaları gördükleri manzara karşısında sinir krizleri geçirirken fenalaşan eşi ve kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne-baba ve diğer yakınlarının feryatları ortalığı inletti.







Mehmet Öz'ün cenazesi Jandarma Olay yeri inceleme ekibinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







İşitme Engelliler Süper Ligi 2017-2018 sezonu şampiyonu Manavgat Belediyespor Voleybol takımı oyuncusu ve yöneticisi olan Mehmet Öz, 29 Ekim Pazar günü Manavgat'ta kendisi gibi işitme engelli Kübra Yılmaz ile yaşamını dünya evine girdi. Gelinlik ve damatlıkla Antalya'da İşitme Engelli Milli Takımının İngiltere ile oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme grubu müsabakasına giden çift, maç öncesinde tribünleri selamlayarak maçı şeref tribününde izlemişti. Kaynak : İHA