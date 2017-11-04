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İlaçlı kuruyemişle dolandırıcık

Kocaeli başta olmak üzere 7 ilde insanlara kendisini tanıyormuş gibi davranarak yaklaşan ve sohbet etmeye başladıktan sonra cebinden çıkardığı ilaçlı kuruyemişleri yedirmek sureti ile uyatarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı.

3. Sayfa / 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:41
İlaçlı kuruyemişle dolandırıcık
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Geçtiğimiz ay Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüpheli C.D, A.A. isimli şahsın caddede yürüdüğü esnada tanıyormuş gibi yanına yaklaştı. Kendisi ile sohbet etmek için cadde üzerinde bir kafeye oturdukları esnada cebinden çıkardığı ilaçlı kuruyemişleri A.A'ya ikram etti. İlaçlı kuruyemişleri yiyen A.A.'nın uykuya daldı. Bu esnada C.D. A.A'nın üzerinde bulunan 3 bin 500 TL parasını gasp etti. Şüpheli C.D.'nin Kocaeli'de 5 İzmir'de 3 Adana, Aydın, Malatya, Antalya, Sakarya, Çankırı ve Bursa illerinde yine aynı şekilde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda C.D. isimli şahsın İçel Mezitli ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonsa şüpheli C.D. ve birlikte saklandığı S.K. kıskıvrak yakalandı. C.D.'nin ‘Dolandırıcılık, yankesicilik, hırsızlık ve yağma' suçlarında 22 adet müzakeresi bulunduğu ve hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 44 bin 500 TL para cezasının bulunduğu öğrenildi. Yine C.D. ile birlikte yakalanan S.K.'nında 3 ayrı suçtan yakalama müzakeresi bulunduğu, cezaevi virarisi olduğu ve 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.



Yakalanan şüpheli C.D. Kocaeli Emniyeti'ndeki sorgusunun ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilirken, yaptıklarında pişman olduğunu, gasp ettiği insanların paralarını geri ödeyeceğini söyledi.

Kaynak : İHA

Hapis CezasıDolandırıcılık


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