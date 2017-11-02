USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Fatih Portakal yerli otomobilden rahatsız oldu

Terör destekçisi FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, yerli otomobil için atılan önemli adımlardan sonra bir hayli endişelendi. Türkiye'nin hayali olan yerli otomobili şimdiden karalamaya başlayan Portakal, beyin yakan yorumlarda bulundu....

Güncel / 02 Kasım 2017 Perşembe 22:38
Fatih Portakal yerli otomobilden rahatsız oldu

Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yerli otomobil çalışmalarında bugün ilk adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili yapacak 5 firmayı açıklarken, 2021 yılında araçların satışa çıkacağını duyurdu.

YERLİ OTOMOBİL ALINACAK MI?

FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal, yerli arabayla ilgili gelişmeleri yorumladı. Yerli otomobilin alınıp, alınmayacağının şimdiden sormak gerektiğini belirten Portakal, 'Başka araçların fabrikaları var ülkemizde onları ihraç ediyoruz ama öyle bir çelişki ki kendi otomobilimizi yapamıyoruz.' dedi.

BEYİN İTHALİNİ NASIL YAPACAĞIZ

Portakal yerli otomobille ilgili de birkaç soru sordu: 'Yerli otomobil yaparken hammaddeyi nereden alacağız, teknolojisini nereden alacağız, bunu yaparken beyin göçünü, beyin ithalini nasıl yapacağız, yurt dışındaki beyin tabakasını nasıl buraya çekeceğiz, bunları hepsi birer soru işareti'.

.

Milli otomobil şehit tabutu şeklinde çizildi Milli otomobil şehit tabutu şeklinde çizildi Türkiye'nin yerli otomobil atağı Almanları rahatsız etti Türkiye'nin yerli otomobil atağı Almanları rahatsız etti Bakanlık'tan yerli otomobil açıklaması Bakanlık'tan yerli otomobil açıklaması CHP Türkiye'nin yerli otomobil yapacağına inanmıyor CHP Türkiye'nin yerli otomobil yapacağına inanmıyor Fatih Portakal yerli otomobilden rahatsız oldu Fatih Portakal yerli otomobilden rahatsız oldu Yerli otomobili üretecek 'babayiğitler' belli oldu Yerli otomobili üretecek 'babayiğitler' belli oldu

Yerli OtomobilCumhurbaşkanıFatih PortakalTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı