Çok çalıştınız, çok yoruldunuz, kasım ayında hafta sonu dinlenmeyi, gerçekten gevşemeyi hak ettiniz.



Hafta sonları hepimizin kaliteli zaman geçirmek istediği tatil günleri. Hem dinlenmek, hem eğlenmek, hem de farkındalığınızı artırmak, kendinize zaman ayırmak istiyorsanız bu festival tam size göre!



Dünya Değişim Akademisi tarafından İstanbul’un şirin beldesi Şile’de düzenlenecek olan “Uluslararası Farkındalık Festivali” sizlere oksijen dolu yeşil doğasıyla tazeleneciğiniz, dinleneceğiniz ve farkındalıklı bir yaşama merhaba diyeceğiniz muhteşem bir haftasonu alternatifi sunuyor.



Hayata daha mutlu, daha pratik, daha çözümsel yaklaşmanızı sağlayacak olan özel teknikler ile bedeninizi ve zihninizi geliştirebilir, aynı zamanda dans gösterileri, spor ve pozitif insanlarla neşe dolu zaman geçirebilirsiniz. İster ailenizle ve dostlarınızla, ister iş arkadaşlarınızla ya da tek başınıza katılabileceğiniz etkinlik, denemeye değer bir haftasonu fırsatı.







25-26 kasımda Best Western Şile Gardens Hotel de düzenlenecek olan Farkındalık Festivali programında 2 gün boyunca, 4 enerji merkezini arındırma ve aktifleştirme için uygulanan özel tekniklerden oluşan 4 özel çalışma var. Ayrıca nefes, biyoenerji, konsantrasyon çalışması, gevşeme, vücut çalıştırma uygulamaları ve İnteraktif Söyleşi – Tüm



Sorulara Cevaplar ile toplam 9 farklı seans yapılacak.

Sunulan özel çalışmalarla;

Nefes çalışmaları ile akciğerlerin arındığını, tüm vücudun canlanıp bol oksijenle şarj olduğunu,

Biyoenerji çalışmaları ile negatif enerjinin boşalıp enerji alanınızın ve vücudunuzun güçlendiğini,

Vücut çalıştırma teknikleri ile vücudun her kasının çalışıp, rahatladığını, ağrıların azalıp bedeninizin hafiflediğini ve gençleştiğini,

Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanmanızın güçlenip, iş hayatınızdaki veriminizin arttığını,

Gevşeme çalışmaları ile stres, uykusuzluk, zihinsel ve bedensel geriliminizin azaldığını,

Enerji merkezi teknikleri ile sağlık sorunlarınızın azaldığını, zihinsel, fiziksel ve ruhsal bütünlüğe eriştiğinizi deneyimleyeceksiniz.



Dünya Değişim Akademisi’nin, ETS tur işbirliği ile İstanbul’un yanıbaşında organize ettiği Farkındalık Festivali katılmaya değer bir etkinlik.



Festival Programı :



Best Western Şile Gardens Hotel & SPA, 25-26 Kasım 2017



25 Kasım Cumartesi

11.00 - Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30- Kahvaltı

14.30 –Konsantrasyon

15.30 - Nefes çalışması

17.00 – Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 - Akşam Yemeği

19:45 - Dans Gösterileri

20.00 - İnteraktif söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar



26 Kasım Pazar

08.00 – Karın enerji merkezi çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 - Kahvaltı

12.30 - Vücut çalıştırma teknikleri

13.30 - Gevşeme çalışması

15.00 – Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi



Matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.