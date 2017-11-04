Dünya Değişim Akademisi tarafından İstanbul’un şirin beldesi Şile’de düzenlenecek olan “Uluslararası Farkındalık Festivali” sizleri bekliyor..
Çok çalıştınız, çok yoruldunuz, kasım ayında hafta sonu dinlenmeyi, gerçekten gevşemeyi hak ettiniz.
Hafta sonları hepimizin kaliteli zaman geçirmek istediği tatil günleri. Hem dinlenmek, hem eğlenmek, hem de farkındalığınızı artırmak, kendinize zaman ayırmak istiyorsanız bu festival tam size göre!
Dünya Değişim Akademisi tarafından İstanbul’un şirin beldesi Şile’de düzenlenecek olan “Uluslararası Farkındalık Festivali” sizlere oksijen dolu yeşil doğasıyla tazeleneciğiniz, dinleneceğiniz ve farkındalıklı bir yaşama merhaba diyeceğiniz muhteşem bir haftasonu alternatifi sunuyor.
Hayata daha mutlu, daha pratik, daha çözümsel yaklaşmanızı sağlayacak olan özel teknikler ile bedeninizi ve zihninizi geliştirebilir, aynı zamanda dans gösterileri, spor ve pozitif insanlarla neşe dolu zaman geçirebilirsiniz. İster ailenizle ve dostlarınızla, ister iş arkadaşlarınızla ya da tek başınıza katılabileceğiniz etkinlik, denemeye değer bir haftasonu fırsatı.
25-26 kasımda Best Western Şile Gardens Hotel de düzenlenecek olan Farkındalık Festivali programında 2 gün boyunca, 4 enerji merkezini arındırma ve aktifleştirme için uygulanan özel tekniklerden oluşan 4 özel çalışma var. Ayrıca nefes, biyoenerji, konsantrasyon çalışması, gevşeme, vücut çalıştırma uygulamaları ve İnteraktif Söyleşi – Tüm
Sorulara Cevaplar ile toplam 9 farklı seans yapılacak.
Sunulan özel çalışmalarla;
Nefes çalışmaları ile akciğerlerin arındığını, tüm vücudun canlanıp bol oksijenle şarj olduğunu,
Biyoenerji çalışmaları ile negatif enerjinin boşalıp enerji alanınızın ve vücudunuzun güçlendiğini,
Vücut çalıştırma teknikleri ile vücudun her kasının çalışıp, rahatladığını, ağrıların azalıp bedeninizin hafiflediğini ve gençleştiğini,
Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanmanızın güçlenip, iş hayatınızdaki veriminizin arttığını,
Gevşeme çalışmaları ile stres, uykusuzluk, zihinsel ve bedensel geriliminizin azaldığını,
Enerji merkezi teknikleri ile sağlık sorunlarınızın azaldığını, zihinsel, fiziksel ve ruhsal bütünlüğe eriştiğinizi deneyimleyeceksiniz.
Dünya Değişim Akademisi’nin, ETS tur işbirliği ile İstanbul’un yanıbaşında organize ettiği Farkındalık Festivali katılmaya değer bir etkinlik.
Festival Programı :
Best Western Şile Gardens Hotel & SPA, 25-26 Kasım 2017
25 Kasım Cumartesi
11.00 - Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30- Kahvaltı
14.30 –Konsantrasyon
15.30 - Nefes çalışması
17.00 – Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 - Akşam Yemeği
19:45 - Dans Gösterileri
20.00 - İnteraktif söyleşi - Tüm Sorulara Cevaplar
26 Kasım Pazar
08.00 – Karın enerji merkezi çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 - Kahvaltı
12.30 - Vücut çalıştırma teknikleri
13.30 - Gevşeme çalışması
15.00 – Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi
Matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.