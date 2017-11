Avcılar Ambarlı Mahallesi Mezarlık Sokak’ta 3 Ekim günü saat 01:30 sıralarında Suriye uyruklu Ahmet Alghanimeh, kendi aracında boğazı kesik bir şekilde bulunmuştu.



Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetin işlendiği sokakta bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bakkal dükkanının sahibi olan maktül Alganimeh’in arabasına bir şey bıraktıktan sonra dükkana döndüğü ve arabasını kilitlemediği görüldü.



Açık kalan arabanın arka koltuğuna bir şüphelinin gizlice bindiği anlaşıldı. Bakkal dükkanında beraber çalıştığı A.S. ile Ahmet Alganimeh’in dükkanı kapattıktan sonra arabaya beraber bindikleri tespit edildi. Ahmet Alganimeh kısa süre sonra Avcılar’da bir mezarlığın yanında iple boğulmuş ve boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu. Görüntülerden yola çıkan Cinayet Büro ekipleri bakkal dükkanında çalışan A.S. ve ev arkadaşı M.T.M.’yi göz altına aldı.







Cinayette yasak aşk şüphesi



Emniyette yapılan sorguda bakkal dükkanında çalışan A.S.’nin Ahmet Alghanimeh’in eşi M.A. ilişkisi olduğunu saptandı. Cinayetle ilgisi olabileceği düşünülen öldürülen Suriyeli’nin eşi M.A. gözaltına alınarak emniyete getirildi.



Üç şüpheli sağlık kontrolünden geçirilirken emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Vahşi cinayet kamerada



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bakkal sahibi Suriyeli Ahmet Alghanimeh, dükkanından çıkarak arabasına bir şey bırakıyor. Alghanimeh, dükkanına geri dönerken arabasını kilitlemiyor. Suriyeli Alghanimeh yanında çalışan şüpheliyle birlikte bakkalın önündeki malzemeleri toparlayarak içeri koyuyor. O sırada bir şüpheli gizlice arabanın arka koltuğuna biniyor. Alghanimeh, yanında çalışan şüpheli A.S. ile birlikte dükkanı kilitleyerek arabaya biniyor. Daha sonra Alghanimeh ve şüpheliler arabayla uzaklaşıyor. Kaynak : İHA