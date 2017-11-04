Amberin Zaman Ermeni anıtında

Gazetecilik yaptığını sanarak adeta teröristlerin sözcüsü haline gelen Zaman, ABD ziyaretinde Ermenilerin sözde soykırım anıtına da gitti.
Terör örgütü PKK'nın yuvanlandığı Kandil'e yaptığı ziyaretlerle bilinen Amberin Zaman, örgütün Suriye'deki uzantılarıyla da bir araya röportaj yapmıştı.
TÜRKİYE ALEYHİNDE ÇALIŞIYOR
Gazetecilik düşüncesiyle bölgeye giden ancak Türkiye aleyhindeki haberleriyle adeta örgütün sözcülüğünü yapan Amberin Zaman, şimdi de Amerika'da.
SÖZDE SOYKIRIM ANITI
Boston'da Ermenilerin sözde soykırım anıtını ziyaret eden Amberin Zaman, çekilen mutlu fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.