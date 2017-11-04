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Amberin Zaman Ermeni anıtında

Gazetecilik yaptığını sanarak adeta teröristlerin sözcüsü haline gelen Zaman, ABD ziyaretinde Ermenilerin sözde soykırım anıtına da gitti.

Güncel / 04 Kasım 2017 Cumartesi 10:44
Amberin Zaman Ermeni anıtında

Terör örgütü PKK'nın yuvanlandığı Kandil'e yaptığı ziyaretlerle bilinen Amberin Zaman, örgütün Suriye'deki uzantılarıyla da bir araya röportaj yapmıştı.

TÜRKİYE ALEYHİNDE ÇALIŞIYOR

Gazetecilik düşüncesiyle bölgeye giden ancak Türkiye aleyhindeki haberleriyle adeta örgütün sözcülüğünü yapan Amberin Zaman, şimdi de Amerika'da.

SÖZDE SOYKIRIM ANITI

Boston'da Ermenilerin sözde soykırım anıtını ziyaret eden Amberin Zaman, çekilen mutlu fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.


Amberin Zaman


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