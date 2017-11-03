YÖK, akademik kadro ilanıyla ilgili harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, medyada Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesindeki akademik kadro ilanına ilişkin çıkan haberin ardından dün YÖK harekete geçti.



YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'akademik teamüllere ve kriterlere' uymadığı gerekçesiyle kadro ilanının hemen iptal edilmesi talimatını verdi.



Talimat sonrasında kadro ilanının YÖK tarafından iptal edildiği öğrenildi.



Kadro iptaline ilişkin ilgili üniversite tarafından da kamuoyuna açıklama yapıldı. Kaynak : İHA