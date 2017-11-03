WhatsApp çöktü mü?

Dünya genelinde bazı kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının net sebebi henüz belli değil. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.



Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. WhatsApp Web'ten de uygulamaya erişim sağlanamıyor.



Dünya genelinde ise problemler Türkiye saatiyle 10:00 sularında başladı. İngiltere ve Avrupa'nın büyük bölümünde görülen sıkıntının büyüklüğü DownDetector adlı sitenin verileriyle görülebiliyor. Buna göre, kullanıcıların büyük kısmı hizmete erişemiyor.



Sorun kademeli olarak düzeliyor. Birçok kişi hizmete erişim sağlamaya başladı. İlerleyen saatlerden sorunun tamamen ortadan kalkması bekleniyor.



WhatsApp'tan açıklama geldi



WhatsApp sözcüsü konuyla ilgili, servislerinin kesildiğinin farkında olduklarını ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalıştıklarını açıkladı.



BTK Başkanı'ndan WhatsApp'la ilgili açıklama



BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise 'Whatsapp servislerinde ülkemiz dahil global bir hizmet kesintisi raporlanmıştır. USOM ekipleri 7/24 kesintiyi takip etmektedir' ifadelerine yer verdi.

