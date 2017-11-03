USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

KONYA’nın merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi’nde kalabalık bir grup, taş ve sopalarla Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırdı. DHA'nın haberine göre polisin müdahalesiyle kalabalık dağılırken, saldırıda 1 Suriyeli yaralandı.

3. Sayfa / 03 Kasım 2017 Cuma 23:20
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar

Olay, bugün saatÿ20.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede oturan yaklaşık 200 kişi, bir araya gelip mahallede oturmasını istemediklerini belirttikleri Suriyelilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Camları kıran kalabalık ev ve iş yerlerine girip eşyaları dağıtarak, zarar verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



20 EV HASAR GÖRDÜ

Polisin müdahalesiyle grup, sokak aralarına kaçarak dağıldı. Olayda 20 ev ve işyeri zarar gördü, Suriye uyruklu bir kişi de başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Mahallede yoğun güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


PolisGüvenlik ÖnlemiSuriye


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı