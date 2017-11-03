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'Suç makinesi' Kuşadası'nda sevgilisiyle yaşadığı villada yakalandı

33 ayrı dolandırıcılık suçundan tüm Türkiye’de aranan 43 yaşındaki zanlı, Kuşadası polisi tarafından yakalandı. 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı hakkında, kesinleşmiş 150 bin lira da idari para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 03 Kasım 2017 Cuma 09:23
'Suç makinesi' Kuşadası'nda sevgilisiyle yaşadığı villada yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hakkında dolandırıcılık dosyası suçundan 33 ayrı dava açılan ve bu davalardan da 25 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki Şeref Önder, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadın arkadaşı M.N. ile birlikte Kuşadası'nda bir villaya yerleşerek yaşamaya başladı.

Bir ihbar alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı devriye ekipleri aranan zanlının sevgilisiyle birlikte kaldığı eve baskın düzenledi.

Operasyon sonucu polis, 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şeref Önder ve yabancı uyruklu sevgilisini gözaltına aldı. Yapılan araştırmada 150 bin lira da idari para cezası olduğu ortaya çıkan Şeref Önder tutuklanarak Söke Cezaevi'ne konulurken, yabancı uyruklu arkadaşı ise serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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