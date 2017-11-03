Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında acı haber geldi. Aramalarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gemide kaptanın olmadığını ve batan gemiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti.



Şile açıklarında yük gemisi battı