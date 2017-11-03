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Şile'de batan gemide kaptan yoktu

Şile'de batan gemideki 11 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı. Ulaştırma Bakanlığı, gemide kaptanın olmadığını bildirerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

3. Sayfa / 03 Kasım 2017 Cuma 12:59
Şile'de batan gemide kaptan yoktu

Şile açıklarında önceki gün batan gemideki 11 kişiyi arama çalışmalarında acı haber geldi. Aramalarda 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gemide kaptanın olmadığını ve batan gemiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti.

Şile açıklarında yük gemisi battı

Kargo GemisiGemi Kazası


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