"Sarallar" ve "Şahinler" davasında ara karar

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davanın çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Çağlayan'dan alınıp Silivri'de yapılmasına karar verilmişti. Sabah saatlerinde Sarallar ve Şahinler davası Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yer alan duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.



Duruşma salonuna izleyicinin alınmadığı dava da Heyet, tutuklu sanıklar Sedat Şahin, Fatih Tereke, Halis Kocaman ve Emre Topal'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı Silivri'de görülmek üzere 22 Aralık'a erteledi. Kaynak : İHA