USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Yurt içindeki operasyonlarda ve Irak'ın Kuzeyi'ndeki terör yuvalarına gerçekleştirilen hava harekatlarında, son bir haftada 66 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 03 Kasım 2017 Cuma 13:59
Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre yurt içindeki operasyonlar Hakkari, Tunceli, Siirt, Diyarbakır ve Erzurum'da yapıldı.

Irak'ın Kuzeyindeki terör yuvaları ise havadan vuruldu.

Bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristlerle birlikte son bir haftada, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 66'ya yükseldi.

Teröristten 4'ünün örgütün sözde lider kadrosundan olduğu açıklandı.

Örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyonlarda 48 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Terör ÖrgütüIrakSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı