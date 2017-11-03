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'Rus tatilciler için birinci sırada hep Türkiye var'

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Oleg Safonov, Rus tatilcilerin yurt dışına çıkışlarda tercih ettikleri ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sırada bulunduğunu belirterek, "Yunanistan, İspanya, Tayland gibi ülkelere de tatil için gidiyorlar ama birinci sırada hep Türkiye var. Çünkü burada fiyat ve kalitenin uyumu söz konusu." dedi.

Ekonomi / 03 Kasım 2017 Cuma 11:16
'Rus tatilciler için birinci sırada hep Türkiye var'

Safonov, Rusya ile Türkiye arasında daha fazla turistin seyahat etmesi için vize işlemlerinde kolaylıklar sağlayacaklarını bildirdi.

Oleg Safonov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki meslektaşlarıyla sık sık bir araya gelerek, göstergeleri gözden geçirdiklerini, 2017'de bir havayolu şirketinin iflas etmesi ve karşılaştıkları birtakım zorluklara rağmen Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının iyi bir seviyede olduğunu dile getirdi.

Safonov, yılın son iki ayında da Rusya'dan Türkiye'ye turist hareketinin devam edeceğini, 2018'de ise Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısının daha da artacağını ifade etti.

Türkiye'nin, Rus turistler arasında ün kazanmış bir ülke olduğunu vurgulayan Safonov, şöyle devam etti:

'Belli bir sayı vermekte zorlanıyorum ama turistler gelecektir. Rus tatilcilerin, yurt dışına çıkışlarında tercih ettikleri bir numaralı ülke Türkiye. Yunanistan, İspanya, Tayland gibi ülkelere de tatil için gidiyorlar ama birinci sırada hep Türkiye var. Çünkü burada fiyat ve kalitenin uyumu söz konusu. Türkiye'yi seviyorlar, burayı tercih ediyorlar. Türkiye'den sonra ikinci sırada tarihi Mısır yer alıyor ama Mısır'ı ziyaret etme konusunda belirli sınırlamalar var.'

- Vize işlemleri

Rusya ile Türkiye arasında turizm ilişkilerinin geliştirilmesine dönük güzel çalışmalar olduğunu anlatan Safonov, 'Yaptığımız organizasyonlarda yapısal kararlar alıyoruz. Turizmin güvenliği konularına değiniyoruz. Hastalıklar konusunda önlemler alıyoruz. Karşılıklı turist sayısının daha da artması için vizede kolaylıklar sağlayacağız. Türkiye'den de turistlerin Rusya'ya gelmesi konusunda çok ilgiliyiz. Daha önce ülkemize gelen turist sayısında Türkiye ilk beş ülke arasında yer alıyordu. İlerleyen dönemlerde aynı rakamları yakalayacağımızı umut ediyoruz.' dedi. Kaynak : AA

TaylandYunanistanTürkiyeİspanyaMısır


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