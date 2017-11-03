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Puigdemont: Seçimde aday olmaya hazırım

Eski Katalan lider Charles Puigdemont, "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" dedi.

Dünya / 03 Kasım 2017 Cuma 21:24
Puigdemont: Seçimde aday olmaya hazırım

İspanya hükümetinin, hakkında başlattığı soruşturma sonrası Belçika’ya kaçan eski Katalonya lideri Charles Puigdemont, devlet televizyon RTBF’de çıktığı programda açıklamalarda bulundu. Puigdemont, 21 Aralık’taki seçimler için "Seçimde aday olmaya hazırım. Herhangi bir yerden de seçim kampanyası yürütmek mümkündür" dedi.

Hakkında tutuklama kararı çıkan Puigdemont, hapis cezasına çarptırıldığında seçimlerin "tarafsız, bağımsız ve normal" olamayacağını belirtti.

Öte yandan Madrid yönetimi,"ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmak" suçlularından görevden aldığı eski Katalonya lideri Charles Puigdemont ve 9 Katalan yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Puigdemont ise kararın ardından Belçika’ya kaçmıştı. Kaynak : İHA

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