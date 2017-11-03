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Ordu'da hamsinin kilogramı 3 liraya düştü

Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı Ordu'da 3 liraya kadar düştü.

Ekonomi / 03 Kasım 2017 Cuma 14:34
Ordu'da hamsinin kilogramı 3 liraya düştü

1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından palamut avında istediğini bulamayan Karadenizli balıkçıların yüzü hamsiyle güldü. Gece gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar limanlara bol miktarda hamsiyle geri döndü.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, Karadeniz'de hamsi akınının olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta başlayan bol hamsi avı halen sürüyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de görülen hamsi sürüsü son günlerde Batı Karadeniz'de de kendini gösterdi." dedi.

Sinop ve Giresun arasında şimdiye kadar 2 bin ile 3 bin ton arasında hamsi avlandığını tahmin ettiklerini ifade eden Karadeniz, bunun fiyatlara da yansıdığını kaydetti.

Ekim ayının ortalarında kilogramı 10-15 liradan satışa sunulan hamsinin bu günlerde 3 liraya kadar gerilediğini aktaran Karadeniz, "Hamsinin fiyatı düşünce vatandaşlarımız da adeta tezgahlara akın etti. Hamsi bol olunca vatandaşta da bol bol hamsi tüketiyor. Açıkçası bu durum karşısında bizlerde çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Karadeniz, hamsi akınının bir süre daha sürmesini bekledikleri dile getirerek, "En azından kasım ayının bu şekilde geçmesini tahmin ediyoruz. Bizim beklentimiz en az iki ayın daha bu şekilde sürmesi." şeklinde konuştu.

Ordu Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise bu sezon palamuttan umduklarını bulamadıklarını ifade ederek, "Palamut bu sene önceki yıla göre biraz az oldu ama hamsiden yana bu yıl ümitliyiz. Deniz suyunun da soğumasıyla artık tezgahlar hamsi ile şenlenmeye başladı." dedi.

Karadeniz'de hamsi bereketinin yaşandığına işaret eden Aydemir, "Bu da tezgahlara yansıyor. Şu an tezgahlarda hamsinin kilogramı 3 liradan satılıyor." diye konuştu.

Kaynak : AA

Su ÜrünleriGiresunGırgırKaradeniz


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