Nurettin Veren'den bomba iddia: Baykal'a suikast mı yapıldı?

Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunduğu 'Ne Var Ne Yok' programına canlı yayın konuğu olan Nurettin Veren canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.



CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlığına dikkat eden biri olduğuna dikkat çeken Veren 'Ne oldu da Fransa'ya gidip oradan dönüşte aniden evine gitmeden sabah 5.40'ta beyin kanaması geçirdi? Yanında da kimse yokken?' dedi.



BAYKAL'I ORTADAN KALDIRMAK İSTEYEBİLİRLER



Deniz Baykal'ın Haluk Ergün aracılığıyla FETÖ'yle bir irtibat sağladığını söyleyen Veren ' Beylerbeyi'ndeki önemli bir restaurantta FETÖ ile bir irtibatı olduğunu biliyoruz. Baykal'ın Fransa'dan dönüşünde bu hadisenin vuku bulması bu tarafta da Meral Akşener'in parti kurup Ak Parti'nin karşısında CHP'nin karşısında alternatif olacak esas CHP'yi ayağa kaldırabilme ihtimali olan Deniz Baykal'ı ortadan kaldırılması istenebilir.' diye konuştu.



FRANSA'DA KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?



Baykal'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığının konuşulduğunu söyleyen Veren 'Bayakl Fransa'da kimlerle görüştü?' diye sordu.



BAYKAL'I ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞTILAR?



Baykal'ın Fransa'da FETÖ'cülerle görüşmüş olabileceğini ifade eden Veren 'Bunun araştırılması gerekir. Orada nasıl bir görüşme oldu ki oradan döner dönmez beyin kanaması geçiriyor? Baykal'ı öldürmeye mi çalıştılar?' şeklinde konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel