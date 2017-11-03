Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

Gün boyu havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken gece saatlerinden itibarenn İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta başından beri İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan güneşli sonbahar günleri haftasonu yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakmaya hazırlanıyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kilis çevreleri ile Hatay ve Gaziantep'in güney, Şanlıurfa'nın güneybatı kesimlerinin, gece saatlerinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Marmara'nın güneydoğusu ve Göller yöresinde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yer yer orta kuvvette don olayının görülmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, yurdun güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

