Kış aylarında bebeklerde burun tıkanıklığına dikkat!

Gaziemir ve Bornova Belediyeleri ile Canbebe birlikteliğinde ‘Anneler İle Geleceğe' isimli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. ‘Her annenin bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili doğru bilgiye sahip olması gerektiği' düşüncesiyle hayata geçirilen projede annelere ve anne adaylarına eğitim verildi.



Moderatörlüğünü Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu'nun yaptığı seminerde Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul, Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün katılımcılara 0-36 dönemindeki bebeklerin bakımı ve gelişimi hakkında bilgi verdi. Sağlıklı bebekler yetiştirip sağlıklı toplum oluşmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede hamilelik, yenidoğan bakımı, emzirme, uyku, ek gıdaya geçiş, 2 yaş sendromu, oyunun önemi, anneler ve çocukları için sağlıklı beslenme konuları ele alındı.



Bebeklerde burun tıkanıklığına dikkat!



Bebekler özellikle ilk 6 ay burundan nefes alıp verdiğinden dolayı burun tıkanıklığına ekstra önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul, “Yeni doğan bebekler için burun tıkanıklığı çok önemlidir. Sadece kış değil her dönemde mutlaka bebeklerin burunlarını kontrol etmemiz lazım. Çünkü emziğini yerleştirdiğiniz zaman sadece burundan nefes alacaktır. Burun eğer tıkanıksa hep huzursuz olacaktır. Kışın havanın kurumasıyla yani özellikle kaloriferlerin ve sobanın evi kurutmasıyla beraber hava da nem oranı da azalacağı için kış mevsiminde özellikle her emzirme öncesinde mutlaka bebeğin burun deliklerinin kontrol edilmesi gerekir. Gerekirse burun deliklerini doktorunuzun önerdiği bir damlayla yumuşatmak iyi gelecektir. Çünkü eğer burun tıkanıksa bebek ağızdan nefes alır. Ağızdan nefes aldığı zaman bebek, filtrelenmeden serin hava direk ciğerlere gittiği için özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ve orta kulak iltihabına neden olabiliyor. O yüzden özellikle kış aylarında evde kalorifer varsa hava çok kuruysa o odaya bir kasenin içine su koyup odada bekletmek ya da nemli bir havlu bırakmak ve burun temizliğine çok dikkat etmemiz gerekir” diye konuştu.



“Bebeklerin vücudunu nemlendirin!”



Havaların serinlemesiyle beraber ciltlerimizin daha fazla kuruduğuna dikkat çeken Ertuğrul “Bu dönemde özellikle hamile anneler her banyodan sonra vücutlarını nemlendirmelerini tavsiye ederim. Özellikle hamilelik döneminde vücut kuruya yakın olduğu için bebek yağı ile güzelce nemlendirilmesi gebeliğe bağlı çatlamayı da engellenmesine yardımcı olacaktır. Yeni doğan bebeklerde ise banyodan sonra bebeğimize masaj yapmamız gerekir. Bebeklerin cilt yapıları da kuruya yakın olduğu için mutlaka banyo sonrasında vücuduna nemlendirici sürmek çok önemlidir. Bu nemlendiriciyi sürerken de bebeğimize yumuşak dokunuşlarla ve acele etmeden masaj yapmak, hem cildin nemlenmesine hem de bebeğin rahatlayıp gevşemesini sağlayacaktır.



“Kış aylarında bebekleri doğru giydirip dışarı çıkarmalıyız”



Kış mevsiminde havalar soğuk diye bebekleri fazla dışarıya çıkarmayalım gibi bir yanılgı var. ‘Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır' mantığıyla yaklaşıp biz ne giyiyorsak bir fazlasını bebeğimize giydirerek, rahatlıkla sokağa çıkıp onunla beraber güzel vakit geçirebiliriz” dedi.



Kaynak : İHA