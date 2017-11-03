Kanatsız Kuşlar 21. yeni bölüm fragmanı (9 Kasım 2017)

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kanatsız Kuşlar 21. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar 21. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Kanatsız Kuşlar 21. yeni bölüm 9 Kasım 2017 Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Kanatsız Kuşlar 21. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Kanatsız Kuşlar 21. Yeni Bölüm Fragmanı



Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde Ahmet, Zeynep'in karşısına nikah cüzdanıyla çıktı ve kendisiyle gelmesini istedi. Onur, şok oldu. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelendi.



Son bölümün bitmesiyle beraber yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Kanatsız Kuşlar 21. bölüm fragmanı ise kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yeni fragmana damga vuran sahne Muzaffer cephesinden geldi. Peki,Muzaffer kaza mı yapacak?

Kanatsız Kuşlar dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Kanatsız Kuşlar'da heyecan doruktaydı.