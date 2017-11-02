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Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm 2. fragmanı (4 Kasım 2017)

Fox Tv'nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm 4 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 02 Kasım 2017 Perşembe 14:49
Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm 2. fragmanı (4 Kasım 2017)

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm 4 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 43. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Kalbimdeki Deniz 43. Yeni Bölüm Fragmanı

 

--YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR--
Yosef'in gelişiyle çok mutlu olan Mirat, onun Deniz'e koyduğu mesafeye üzülür. Alihan Şebnem'le kızının yanında karşılaşmanın şokuyla sarsılırken, Hülya da her şeyin açığa çıkacağı korkusuyla Şebnem'le tartışarak ipleri koparır.

Ama Ünal ve Şebnem yaptıkları numarayla bir taşla iki kuş vurarak, Hülya ve Alihan'ı tava getirirler. Diyar ve Serdem Özlem'in de yardımıyla resmi işlemlere başlayıp evlenirlerken; Şirzat Diyar'ın Miratların himayesinde olduğunu Civan'la da görüştüğünü öğrenir.

Yosef'in Ece'yle hem evde hem okulda beraber olmasıyla iyice gerilen Mustafa, Figen'in yanlış anladığı bir durumu söylemesiyle, büyük bir hata yaparak, Ece'yle ilişkilerini riske atar.

Turgut'un batışıyla deliye dönen Fikriye'nin boşanmaya kalkması, Turgut'u çılgınca bir şey yapmaya iter. Tanık olduğu bu durumu kullanan Alihan'ın attığı adım ise Deniz'in hayatını tehlikeye atacaktır.

Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

AlihanKalbimdeki Deniz DizisiFox Tv


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