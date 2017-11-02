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İyi Parti'den ittifak iddialarına jet yanıt

Gecenin bombası CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır'dan geldi. Hacır İyi Parti'nin CHP'ye ittifak yapma teklifinde bulunduğunu iddia ederken, İyi Parti'den o iddiaya jet yalanlama geldi.

Siyaset / 02 Kasım 2017 Perşembe 23:47
İyi Parti'den ittifak iddialarına jet yanıt

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına konuk olan Gazeteci - Yazar Gürkan Hacır Meral Akşener ve İyi Parti hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

CHP'YLE İTTİFAK İDDİASI

Gürkan Hacır kulis bilgilerine dayandırdığı iddiasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlere girmeyeceği mesajı ilettiğini öne sürdü.

İYİ PARTİ'DEN JET YANIT

Gürkan Hacır'ın bu iddiası üzerine canlı yayına bağlanan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu bu iddiaları kuru iftira olarak değerlendirirken konuyu Meral Akşener'le görüştüğünü ifade ederek 'Bizim partimiz Türkiye'nin heryerinde herhangi biriyle siyasi ittifaka girmek için aday gösterecekler diye bir pazarlık yoktur.' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Meral AkşenerGenel Başkan YardımcısıKemal KılıçdaroğluHande Fıratİyi Parti


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