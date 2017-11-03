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Hayatın Sırları 2. yeni bölüm 2.fragmanı (8 Kasım 2017)

Star Tv'nin yeni dizisi Hayatın Sırları 2. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayatın Sırları 2. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Hayatın Sırları 2. yeni bölüm 8 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Hayatın Sırları 2. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 03 Kasım 2017 Cuma 10:00
Hayatın Sırları 2. yeni bölüm 2.fragmanı (8 Kasım 2017)

Yeni dizisi Hayatın Sırları 2. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk bölümden büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan Hayatın Sırları 2. yeni bölüm fragmanı 2. dizinin resmi sayfasından yayınlandı. 


Hayatın Sırları 2. yeni bölüm 8 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Hayatın Sırları 2. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Hayatın Sırları 2. Yeni Bölüm 2. Fragmanı


--HAYAT SIRLARI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI---
Bir tarafta Burak ve Seher'in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı'nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız. Hayat onları öylesine sıkıştıracak ki, bu sevgi dolu aileyi temellerinden sarsacak, usul usul yaklaşan büyük tehlikenin, her birinin canlarını acıtan sırların tek tek açığa çıkması, beklenmedik bir anda hayatlarını darmadağın edecek.

İstanbul'un gözden uzak semtlerinden birinde açtıkları esnaf lokantasında 20 masalık dünyalarında büyük bir özenle hayat mücadelesi veren Kuzgun ailesi her şeye rağmen ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışacak. Büyük sırlar yüklenmiş bu hikaye, dokunduğu her kalbi ısıtırken yakacak; okşarken acıtacak. Yüreğindeki sırları sırtında taşımak zorunda kalmış her seyirci bu sıradışı hikayenin suç ortağı olacak ve hiçbir seyirci Kuzgun Lokanta'dan boş dönmeyecek.

Hayat Sırları Dizisi


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