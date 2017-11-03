Halk TV'den skandal kj

Dün sabah saatlerinde gelen şehit haberleri ardından terör operasyonlarına hız verilmişti.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 19, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 9, Şırnak'ta 11 olmak üzere 39 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.



Bu gelişme HALK TV ekranlarında skandal bir şekilde yer aldı. HALK TV'de, terör operasyonunda öldürülen PKK'lılar için şehit ifadesi kullanıldı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel