Gülen için iki yeni iade talebi

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu sanıkların yargılanmakta olduğu Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan iade evrakı, ABD makamlarına diplomatik yoldan iletilmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2017 tarihinde Dışişleri Bakanlığına gönderildi.



Yine, söz konusu darbe girişimi sırasında İstanbul’da gerçekleştirilen eylemler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den ülkemize iadesi talep edilmiş olup, bu çerçevede hazırlanan iade evrakı da ABD makamlarına gönderilmek üzere 3 Kasım 2017 tarihinde Dışişleri Bakanlığına iletildi.



15 Temmuz darbe girişimi öncesinde işlenen suçlar yönünden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin iki, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bir ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir iade talebi olmak üzere toplam dört adet iade talebi 19 Temmuz 2016 tarihinde, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü konu alan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin iade talebi ise 19 Temmuz 2017 tarihinde ABD makamlarına gönderilmişti. Kaynak : İHA