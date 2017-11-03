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Ertuğrul Özkök, Osman Kavala'ya sahip çıktı

FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Osman Kavala'nın tutuklanmasına Hürriyet yazarları isyan ediyor. Onlardan biri de Ertuğrul Özkök...

Güncel / 03 Kasım 2017 Cuma 09:02
Ertuğrul Özkök, Osman Kavala'ya sahip çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavala'nın tutuklanmasına Hürriyet yazarları isyan ediyor. Onlardan biri de Ertuğrul Özkök...

Özkök bugünkü köşe yazısında, Kavala'nın tutuklanma gerekçesini eleştirdi. Ertuğrul Özkök bununla da yetinmeyip davayı Ergenekon, Balyoz davalarına benzetti.


İŞTE ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN YAZISININ O BÖLÜMÜ:

ŞU ülkede, hukuk nosyonu olan...

Biraz vicdanı, biraz mantığı, kafasında biraz “ama” sorusu olan hangi insan Osman Kavala hakkındaki tutuklama gerekçesini inandırıcı bulabilir...
*
Allah aşkına şu tutuklanma gerekçesine bir bakın...

“FETÖ-PDY, PKK-KCK, DHKP/C, MLKP gibi tüm örgütlerin aktif olarak katıldığı ve destek verdiği Gezi olayları olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olmak...”
*
Elinizi kalbinize koyun... Vicdanınızdan gelecek en küçük fısıltıya kulak verin...
Şu dünyada böyle bir iddiaya kimi inandırabilirsiniz...
Şu yazdıklarımın aynısını geçmişte Ergenekon, Balyoz, Odatv, İzmir casusluk iddiaları ile ilgili de yazdım...
Daha dün Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar için yazdım.
*
Birincilerin büyük bir kumpas olduğu ortaya çıktı.
Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar ise yarına kalmadan, daha bugün bozuldu.
*
Bir yıl, iki yıl, üç, beş yıl geçecek...
Acaba bu davalar hakkında ne düşüneceğiz...
Hiç düşündünüz mü halkın yüzde 70'ine yakını niye ülkemizin adalet sisteminden şikâyetçi...
*
Bence artık düşünme zamanı geldi...

Murathan Mungan Osman Kavala'ya kefil olduOsman Kavala tutuklandı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ertuğrul ÖzkökSorosTerör ÖrgütüGerekçeli KararEnis Berberoğlu


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