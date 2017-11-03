USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Erdoğan'dan Bülent Tezcan'a: Diktatör kalkıp da seni arar mı be?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da tesis açılışında konuştu. CHP'li Bülent Tezcan'ın sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Kalkıyor Erdoğan ile ilgili 'diktatör' falan, git yat aşağıya. Şahsıma bu lafı eden kişi, afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye aradım. Diktatör kalkıp da seni arar mı be?" dedi.

Siyaset / 03 Kasım 2017 Cuma 17:26
Erdoğan'dan Bülent Tezcan'a: Diktatör kalkıp da seni arar mı be?
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, Manisa'da üç tesisin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek 'Kalkıyor Erdoğan ile ilgili 'diktatör' falan, git yat aşağıya. Şahsıma bu lafı eden kişi, afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye aradım. Diktatör kalkıp da seni arar mı be? Bu bir merhamettir.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dün yerli otomobilin müjdesini vermiştik. Bugün de burada yine, 600 milyon liralık bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Bu da gerek grup için gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın yeni ufukların açılmasına vesile olmasına inanıyorum.

Kendi otomobilimizle birlikte kaçırdığımız dünyadaki sıçrama dönemlerinden sonuncusunu yakalama imkanı elde edeceğiz. Yerli otomobil girişimininin bu şekilde sonuçlanacağına ben yürekten inanıyorum. Azmettikten sonra aşılmayacak dağ yoktur. Azmettiler inandılar ve buraya geldiler.

'DİKTATÖR' YANITI

Kalkıyor Erdoğan ile ilgili 'diktatör' falan, git yat aşağıya. Şahsıma bu lafı eden kişi, afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye aradım. Diktatör kalkıp da seni arar mı be? Bu bir merhamettir. Ama yok. Bunlarda bu yok. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok.

Belediye başkanlarını istifası ile ilgili konuşuyorsun, sana ne, sen kendi partine bak. Bizim partimizin uyguladığı taktik, strateji seni ilgilendirmez. Bunca yıldır kazandığın bir seçim var mı? Sen onu söyle. Biz mutluyuz. Böyle başarısız, aşırı derecede gol yiyen bir kaleci olduğu zaman zaten önemli değil.

(Terörle mücadele) Kandil'se Kandil, Sincar'sa Sincar şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Akıllı TelefonBülent TezcanRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı