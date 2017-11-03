Erdoğan'dan Bülent Tezcan'a: Diktatör kalkıp da seni arar mı be?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, Manisa'da üç tesisin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek 'Kalkıyor Erdoğan ile ilgili 'diktatör' falan, git yat aşağıya. Şahsıma bu lafı eden kişi, afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye aradım. Diktatör kalkıp da seni arar mı be? Bu bir merhamettir.' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Dün yerli otomobilin müjdesini vermiştik. Bugün de burada yine, 600 milyon liralık bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Bu da gerek grup için gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Yılda 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretme kapasitesine sahip bu fabrikanın yeni ufukların açılmasına vesile olmasına inanıyorum.



Kendi otomobilimizle birlikte kaçırdığımız dünyadaki sıçrama dönemlerinden sonuncusunu yakalama imkanı elde edeceğiz. Yerli otomobil girişimininin bu şekilde sonuçlanacağına ben yürekten inanıyorum. Azmettikten sonra aşılmayacak dağ yoktur. Azmettiler inandılar ve buraya geldiler.



'DİKTATÖR' YANITI



Kalkıyor Erdoğan ile ilgili 'diktatör' falan, git yat aşağıya. Şahsıma bu lafı eden kişi, afedersin kendisini vurdular ve ben kendisini geçmiş olsun diye aradım. Diktatör kalkıp da seni arar mı be? Bu bir merhamettir. Ama yok. Bunlarda bu yok. Bunların bu ülkede dikili ağacı yok.



Belediye başkanlarını istifası ile ilgili konuşuyorsun, sana ne, sen kendi partine bak. Bizim partimizin uyguladığı taktik, strateji seni ilgilendirmez. Bunca yıldır kazandığın bir seçim var mı? Sen onu söyle. Biz mutluyuz. Böyle başarısız, aşırı derecede gol yiyen bir kaleci olduğu zaman zaten önemli değil.



(Terörle mücadele) Kandil'se Kandil, Sincar'sa Sincar şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.