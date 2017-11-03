Erdoğan'dan 15'inci yıl tweeti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin kazandığı ilk seçim olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümünde Twitter'dan paylaşımda bulundu.



'15 yıl önce bugün, 'Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca, '#MilleteHizmetYolunda15Yıl' etiketini de paylaşımına ekledi. Erdoğan'ın paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.





