Drone dünyasına akademik destek

Oyun dünyasını bir araya getirecek CNR Games Week İstanbul kapsamında Nişantaşı Üniversitesi‘nde üretilen VR ve oyun yazılımları katılımcılara sunulacak. Nish partner projesi kapsamında Türkiye Drone Ligi ile ortak hareket eden üniversite dünyadaki drone tutkunlarına da ulaşacak. Aynı zamanda dünyada hızla ilerleyen ve birçok sektörde aktif olarak kullanılan drone kullanımı ve drone sporu ile ilgili olarak daha bilinçli hareket etmek ve gelişmeleri yakından takip etmek üzere Nişantaşı Üniversitesi Türkiye Drone Ligi için üniversitede kurdukları birimde drone eğitimi vereceklerini duyurdu.



“Drone konusunda dünyadan geri kalmamalıyız”



Konuyla ilgili olarak öncelikle drone'un dünyadaki gelişimi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Türkiye Drone Ligi Başkanı Can Tayfun, “Hedefimiz öncelikle drone kullanıcılarını bilinçlendirmek ve sayısını arttırmak. Çünkü dünyanın en hızlı gelişen sporu. Dünyada Formula 1'e rakip çıkarılan spordur. İki yıldır dünyadan da takip ettiğimiz üzere çok hızlı ilerliyor. Fakat yarış bizim sadece vitrin işimiz. Çoğu insanın bildiği üzere drone bir silah değil aslında bir spor, hobi ve hizmet sektöründe çok geniş yeri olduğunu anlatmak istiyoruz” dedi.







Üniversite ile yapılan işbirliğinden ve verilecek olan eğitimlerden de bahseden Can Tayfun, “Drone ile ilgili olarak akademik boyut için Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte çalışma kararı aldık. Hem basit drone anlatımı, drone nedir, hangi parçalardan oluşur konularını anlatan workshoplar düzenleyeceğiz hem de geliştirilmiş olan dronelar için de İHA sertifikası için başvurusu yapacağız. İHA sertifikası vereceğiz. Aynı zamanda iyi yarışmacılar da çıkaracağız. Drone konusuna çok önem veriyoruz. Renkli ve farklı pistlerle gençlerimizin ve çocukların ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Ülkemiz maalesef birçok teknolojiden geri kalmış durumda. Bari bunda geri kalmayalım diyoruz” şeklinde konuştu.



“Bilinçli drone kullanıcıları yetişmeli”



Etkinlikte aktif olarak yer alan Nişantaşı Üniversitesi'nde Kişisel ve Proje Geliştirme Uzmanı olarak çalışan Mehmet Muslu ise, “Türkiye Drone Ligi'ne üniversitemiz içinde bir yer tahsis edildi. Çünkü bizlerde bilinçsiz bir drone kullanıcı olmasın istiyoruz. İnsanlar heves edip bir şekilde drone alıyorlar fakat maddi olarak yapabileceğim bir iş mi diye bakmıyorlar. Sonuçta arabayı ehliyet kullanmıyor gibi bunun da bir eğitimi olması gerekiyor. Bilinçsiz bir drone kullanmak hem maddi hem de manevi kayıplara neden olabilir. Drone eğitimin verilen yerin de bir üniversite olması çok iyi bir durum. Aynı zamanda üniversitemiz içinde açılan drone ile ilgili bölümde de gençlerimiz drone meraklarını da atmış oluyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.



Yeşilköy'de Dronemanya pistinde dört gün boyunca isteyen herkes başlangıç drone uçuşu eğitimi alacak. Ücretsiz eğitimde başarılı olanlar hediyeler kazanacak. Kaynak : İHA