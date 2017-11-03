Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Erdoğan partililere seslenerek, 'Hiç kimsenin kişisel hırslarını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur' ifadelerini kullandı.



Görevini bırakan partlilere teşekkür edern Erdoğan bu sürecin devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, 'Hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir. AK Parti de Türkiye'nin üzerinde değildir' şeklinde konuştu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Hiç kimsenin kendi kişisel ajandasını, kişisel kariyer planını, kişisel hırslarını AK Parti'nin üzerinde tutmaya hakkı yoktur. Teşkilatlarda ve belediyelerde başlattığımız değişim süreci, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarımızı çok daha güçlü şekilde yerine getirme amacı taşıyor. Kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Yoksa bizim ne teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarımıza, ne belediye başkanlarımıza vefasızlık göstermek gibi bir niyetimiz asla yoktur, olamaz.



Milletimizin beklentilerine cevap verebilmek, şer şebekeleriyle giderek sertleşen mücadeleye çok daha sıkı şekilde hazırlanabilmek için bu değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla görevlerini devreden arkadaşlarımıza teşekkür ederek, görevi devralan arkadaşlarımıza başarılar dileyerek, bu süreci devam ettireceğiz. Bu teşkilat içindeki hiç kimse AK Parti'nin üzerinde değildir, AK Parti de Türkiye'nin üzerinde değildir.'