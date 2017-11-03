Çukur 3. yeni bölüm fragman (6 Kasım 2017)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 3. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 3. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 3. yeni bölüm 6 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 3. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Show Tv'nin fenomen dizi adayı Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.
Zengin oyuncu kadrosu ve izleyenleri ekran başına kilitleyen senaryosu ile izleyicilerden tam not alan Çukur'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Çukur 3. bölümde neler yaşanacak? İşte Çukur 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
SULTAN KOÇOVALI, SENA'YLA KARŞI KARŞIYA!
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Herkesin tehlikede olduğunu görerek Yamaç'ın baba evine getirdiği Sena, Sultan'la karşı karşıya kaldı.