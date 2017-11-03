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Çeyrek altın ve altın fiyatları 03.11.2017

Altının gramı 156,7 lira, çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını da 1.047 liradan satılıyor

Ekonomi / 03 Kasım 2017 Cuma 10:16
Çeyrek altın ve altın fiyatları 03.11.2017

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün 157 liranın üzerini görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 155,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,65 artışla 156,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.275,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını kaydetti.

Hafta içi ABD'de açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararlarına ve dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Fed Başkan adayı olarak Jerome Powell'i açıklamasına piyasaların tepki vermediğini belirten Memiş, bu gelişmelere karşın piyasalardaki sakin seyrin kararsızlığa işaret ettiğini dile getirdi.

Memiş, ABD'de tartışılan yeni vergi reformlarının, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmelere neden olabileceğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı 1.277 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, yükseliş isteğini sürdürebilir. Ancak 1.270 doların altına sarkarsa düşüşler 1.250 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Altının gram fiyatında ise 154,50 liranın destek, 157 liranın direnç konumunda olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA

TarımİslamÇeyrek AltınCumhuriyetMerkez Bankası


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