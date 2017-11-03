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Ameliyat masasında kurşunlandı

Meksika'da estetik ameliyat için hastaneye yatan çete lideri ve yanındakiler öldürüldü. Polis, çete içindeki bir grubun saldırıyı düzenlediğinden şüpheleniyor. Doktorların suç ortaklığı araştırılıyor.

Dünya / 03 Kasım 2017 Cuma 11:34
Ameliyat masasında kurşunlandı

Meksika'da akaryakıt çetesi lideri Jesus Martin, görünüşünü değiştirmek için bıçak altına yattığı hastanede infaz edildi.

Puebla eyaleti savcıları, çete liderinin yanındaki üç kişinin de silahlı saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Savcılar, Martin'in kendi çete üyeleri tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Bu nedenle, hastanedeki doktorlar muhtemel suç ortaklığı nedeniyle soruşturuluyor.

Çete lideri Martin görünüşünün yanı sıra parmak izlerini de değiştirmeye çalışıyordu.

Puebla eyaletinde hafta başında akaryakıt kaçakçılığı yapan çeteler arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Meksika'da 1997'de de uyuşturucu karteli lideri Amado Carrillo Fuentes, yüzünü değiştirmek için yaptırdığı estetik ameliyat sırasında ölmüştü.

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