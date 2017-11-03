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AB'nin Katalonya için sessizliğe büründü

Türkiye'deki gelişmeleri her zaman değerlendiren AB'nin Katalonya'da tutuklanan bakanlar için yorumu yok.

Dünya / 03 Kasım 2017 Cuma 22:14
AB'nin Katalonya için sessizliğe büründü

Şaibeli bir referandum kararı alarak bağımsızlığı ilan eden Katalonya'ya İspanya'dan sert yaptırımlar geldi. Son olarak İspanya Ulusal Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski lideri Carles Puigdemont ile 12 eski bakanının tutuklanmasına karar verdi.

İSPANYA'NIN YANINDAYIZ

İspanya ve Katalonya arasındaki gelişmelere iliişkin AB ise sessizliğini koruyor. AB Komisyonu sözcüsü Annika Breidthart, 'İspanya'nın anayasal düzenine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Tutumumuz bu ve ekleyecek bir şey yok' dedi.

BU KONULAR YARGI TEKELİNDE

Belçika'da bulunan eski Katalan Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakan için Avrupa'da tutuklama kararı çıkarılmasıyla ilgili soruları da 'Bu konular tamamen yargı yetkililerinin alanıyla ilgili. Biz yargının bağımsızlığına saygı duyuyoruz' diyerek yanıtladı.

'TÜRKİYE'DEKİ GELİŞMELERE SESSİZ KALMIYORSUNUZ'

Bir gazetecinin Venezuela ile Türkiye'de gözaltı ve tutuklamalar olduğunda AB'nin yorum yapmaktan kaçınmadığını, özellikle Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ederek bunların 'endişe verici olduğunu' vurgulamasına karşın Katalan siyasetçiler hakkında neden sessiz kaldığını sorması üzerine Breidthart, 'Ekleyecek bir sözüm yok' ifadesini kullandı.

AB'nin, Katalonya krizi patlak verdiğinden bu yana İspanya hükümetine desteğini sürdürmesi ve konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekiyor.

KatalonyaVenezuelaTutuklama KararıİspanyaReferandum


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