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Yeşilçam'ın efsane filmi gerçek oldu

Amasya’da salepçi çift, yaşadıkları anlaşmazlık üzerine tıpkı Yeşilçam’ın unutulmaz yapıtlarından olan "Neşeli Günler" adlı filmdeki turşucu çift gibi yollarını ayırıp açtıkları salepçi dükkanlarıyla birbirlerine rakip oldular.

Yaşam / 02 Kasım 2017 Perşembe 10:48
Yeşilçam'ın efsane filmi gerçek oldu

Yüksel Dönmez, 38 yıldır aynı yastığa baş koyduğu kocası Dursun Dönmez'le yaşadıkları anlaşmazlık üzerine Dere Mahallesi'ndeki dükkanlarından ayrılarak, iki kardeşiyle ortak olup tabelasını değiştirdiği iş yerinin sorumluluğunu da tamamen üstlendi. ‘Salepçi Dursun' diye tanınan Dursun Dönmez ise Hacı İlyas Mahallesi'nde salepçi dükkanı açarak faaliyetlerine buradan devam edeceğini duyurdu.

BEN AYNEN ADİLE NAŞİT OLDUM

Çevresinin geniş olduğunu söylediği kocasına 'hayırlı kazançlar' dileyen Yüksel Dönmez, durumlarının baş rollerini Münir Özkul ile Adile Naşit'in paylaştığı 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmdeki ayrı iş yerleri açan rakip eşler gibi olduğunu belirterek, “Turşucudaki Münir Özkul'un filmine döndük. Ben aynen Adile Naşit gibi oldum” dedi.



SIRRIM VAR EŞİM DE BİLMİYOR

Salep yaparken kendine ait bir formülünün de olduğuna değinen Dönmez, “Hakiki salebi alıp değirmende çektiriyorum. Un haline getirdikten sonra sütle pişiriyorum. Yaparken kendime ait sırrım da var. O benim sırrım. Kimseye veremem. Bendeki sırrı eşim de bilemiyor” diye konuştu.



İŞTE DE SALEPTE DE İDDİALI

İşte ve salep yapımında iddialı olduğu vurgulayan 60 yaşındaki Dursun Dönmez de, “Salep zor iş. Kıvamını tutturmak önemli. Tadını, damak zevkini vermek çok önemli” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

Münir ÖzkulAdile Naşit


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