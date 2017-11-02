Yazar Karakuş'un romanları mercek altına alındı

Yazar Karakuş'un romanlarının mercek altına alındığı panel Konak Belediyesinin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.



Etkinlikte yazarın kitaplarını yine edebiyata emek veren isimler; araştırmacı yazar Efdal Sevinçli ile eleştirmen, yazar, şair Bahri Karaduman ele aldı. Çok sayıda İzmirli edebiyat severin izlediği etkinliği yazar Yunus Bekir Yurdakul sundu.



Romanlarının yanı sıra hikaye, şiir ve radyo oyunu türünde de eserler veren Karakuş'un, Yağmurlar Nereye Yağar, Uykusu Derin Şehir, Şeytan Minareleri ve Anne Beni Bekleme romanları değerlendirildi. İkili Hidayet Karakuş'un toplumsal olaylara bakış açısını, romanları üzerinden okura yansıtılışını derinlemesine ele aldı. Etkinlikte yazar Hidayet Karakuş da söz aldı. İlk romanı Yağmurlar Nereye Yağar'da köy ve kette yaşamını sürdüren bir aydının siyasal çalkantılar içinde vermeye çalıştığını anlatan Karakuş, romanlarında yaşanmışlıkların, anıların izleri olduğunu söyledi.



Uykusu Derin Şehir ve Şeytan Minareleri romanlarında da bu izlerin olduğunu dile getiren Karakuş, “Yazdığım romanlar yaşamımın izdüşümüdür. Yaşantımdan, anılarımdan yola çıkıyorum ama toplumla bütünleşen kurgu estetiği içinde yazmaya çalışıyorum. İlk romanım Yağmurlar Nereye Yağar benim için ne köy ne de kent romanıdır. Köy, kent ikilemi yaşayan aydınların romanıdır” dedi.



Kaynak : İHA