Uyuşturucuya 10 yılda 2 bin kurban

Türkiye'de hayatında en az bir kez uyuşturucu madde kullanan kişi sayısının bir milyonu aştığını belirten Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Ay, 'Dünyada hayatında bir kez uyuşturucu kullanan kişi sayısı 250 milyonu aştı. Bu sayı 80 milyonluk ülkemizde ise 1,3 milyona ulaştı. Bu neredeyse toplam nüfusun yüzde 2'si. Sadece İstanbul'da 500 bin uyuşturucuya bulaşmış insan olduğunu öngörüyoruz. Bu çok vahim ve önlem alınması gereken bir tablo' şeklinde konuştu.



Uyuşturucu kullanımının önüne geçilebileceğini kaydeden Ay, uyuşturucuya iten sebeplerin ortaya konması gerektiğine dikkat çekti.



Ay, 'Sadece kanunlar yetmez topyekûn bir mücadele ile omuz omuza verip sosyal hayatı şekillendiren temiz sokaklar, temiz okullar, temiz medya, temiz sinema gibi her alanda müspet adımlar atılmalı. Özellikle genç yaşlarda arkadaş ortamı ve özenti ile başlanan uyuşturucu madde bağımlılığı ülke, toplum ve bireyler olarak geleceğimizi tehdit ediyor. Uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Gençleri uyuşturucuya iten etkenler ortadan kaldırılmalı ve o maddelere hiç bulaşmamaları sağlanmalıdır. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuda çeşitli eğitimler, seminerler ve sosyal medya üzerinden kampanyalar gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.



AVRUPA'DAKİ UYUŞTURUCUNUN YARISI TÜRKİYE'DE YAKALANIYOR



Avrupa genelinde yakalanan uyuşturucu maddelerin büyük bölümünün Türkiye'de ele geçirildiğini ifade eden Ay şunlar söyledi: 'Türkiye uyuşturucu tacirlerinin önemli geçiş yollarında birisi olarak kullanılmaktadır. Emniyet birimlerinin bu konuda göz açtırmamaları gerekiyor. Avrupa genelinde yakalanan uyuşturucu maddelerin yarıdan fazlası Türkiye'de ele geçirilmektedir. 2015 yılında Avrupa'da yakalanan toplam 12 bin 893 kilogram eroinin 8 bin 294 kilogramı, toplam 9 bin 880 kilogram amfetaminin 4 bin 57 kilogramı, 9 milyon 602 bin 559 tablet ekstazinin 5 milyon 673 bin 901'i Türkiye'de ele geçirilmiştir'.



Kaynak : İHA