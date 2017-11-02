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Ucuz et satacak marketler belli oldu

Et ve Süt Kurumundan (ESK), kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ekonomi / 02 Kasım 2017 Perşembe 15:47
Ucuz et satacak marketler belli oldu

ESK'dan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, bu çalışmalardaki öncelikli hedefin, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılması olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda daha önce, KDV dahil kıymanın kilogramını 29 lira ve kuşbaşının kilogramını 31 liradan Türkiye'nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurunun yayınlandığı hatırlatıldı.

Duyuru kapsamında 31 Ekim 2017 saat 17.00'ye kadar 8 firmanın Kuruma müracaatta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından bu 8 firmanın başvurusu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edildi. Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine başlanmıştır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) teknolojisiyle ambalajlanmış şekilde satışa sunulacak. Firmalar, 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacak. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı et temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."

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