Trump yeni FED başkanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adayını açıkladı.



Trump'ın tercihi kamuoyu tarafından aday gösterilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Fed Guvernörü Jerome Powell'dan yana oldu.



Trump'ın aday gösterdiği Jerome Powell kim?



ABD Merkez Bankasının başına kimin geçeceği sorusu piyasalarda heyecan yaratırken, ABD basını Başkan Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Fed Guvernörü Jerome Powell'ın finans politikalarında ne gibi bir değişime yol açabileceğini masaya yatırdı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Guvernörü Jerome Powell'ın, başkan olması halinde, dört yıllık görev süresi şubat ayında sona erecek Fed Başkanı Janet Yellen'ın politikalarını büyük ölçüde devam ettirmesi bekleniyor.



Amerikan finans dergisi Fortune, Stanford Üniversitesi Ekonomisti John Taylor ve eski Fed guvernörlerinden Kevin Wersh'i geride bırakarak Fed Başkanlığına aday olan Powell'ı tanıtan bir yazı yayınladı







Ekonomi değil hukuk kökenli



Şu anda Fed'in Wall Street'teki bankacılık düzenlemelerini yöneten 64 yaşındaki Powell, Janet Yellen ve önceki iki Fed başkanının aksine bir ekonomist değil ve doktora derecesi bulunmuyor. Georgetown Üniversitesi'nden avukat olarak mezun olan Powell, 1990'ların başında ABD Hazine Bakanlığı'nda hazine tahvilleriyle ilgili usulsüzlükleri inceleyen departmanda görev yaptı.



1997-2005 yılları arasında Carlyle Group'ta çalışan Powell, daha sonra Bipartisan Policy Center'da misafir araştırmacı oldu. Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2012 yılında Fed Yönetim Kurulu'na atanan Jerome Powell, Fed Başkanı Yellen'in finans politikalarını destekleyen isimlerin başında geliyor.



38 yıl sonra bir ilk olacak



Jerome Powell Fed'in yeni başkanı seçilirse, şu anki Fed Başkanı Yellen başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 tarihinde veda edecek. Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in başkanlık için ikinci kez atanmaması, son 38 yılda ilk kez yaşanacak.



ABD yasalarına göre Başkan, mevcut Fed guvernörleri arasından bir kişiyi Fed Başkanı olarak atıyor ve bu atamanın Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Fortune dergisi, kendisi de emlak sektöründe servet kazanan ABD Başkanı Trump'ın, Yellen dönemindeki 'düşük faiz politikasından' memnun olduğunu ve Powell'ı da Yellen dönemini devam ettirecek bir isim olarak desteklediğini yazdı. Powell'ın başkan olması halinde faiz oranlarını sınırlı olarak kademeli şekilde arttırması bekleniyor.



Fortune'ın yazısında, Trump'ın Yellen gibi akademi kökenli bir isim yerine özel sektör kökenli Powell'ı tercih ettiği de belirtildi. Ayrıca Powell'ın göreve gelmesi halinde bugüne kadarki en zengin Fed başkanları arasında yer alacağına dikkat çekiliyor.

