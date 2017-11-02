TDV'den Bosna'ya yeni cami

İslâm'ın asli hüviyetiyle anlaşılması, dünya Müslümanlarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması amacıyla faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, ümmetin her bir ferdi ile gönülleri buluşturan birlik mekanları inşa etmeyi sürdürüyor.



Bugüne kadar ülkemizde 3 bin 603 cami, 25 farklı ülkede ise 100'ün üzerinde cami ve eğitim binası yaptıran Türkiye Diyanet Vakfı, Evlad-ı Fatihan diyarı Bosna'da inşa edilecek yeni cami projesini Kırşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirecek.



Bosna Hersek'in Olovo kentinde yapılacak cami için Türkiye Diyanet Vakfı ve Kırşehir Belediyesi'nin protokol imzalanmasının ardından çalışmalar başladı.



Yapımına karar verilen cami, Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camii adını taşıyacak. Caminin temeli, 3 Kasım 2017 Cuma günü atılacak. Törene, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar da katılacak.



Toplam 1.520 metrekare alan üzerine yapılması planlanan cami ve külliye, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak. Külliyenin ana işlevini oluşturacak ve aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami tek kubbeli ve klasik form üzerine inşa edilecek.



Külliye içerisinde caminin yanına inşa edilecek iki katlı binada ise idari ofis, misafirhane ve nikâh salonu bulunacak. Tek minareli olarak tasarlanan Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camii ve külliyesinin avlu kısmında yöresel taşlarla tasarlanmış bir şadırvan ve havuz yer da yer alacak.



TDV'NİN BOSNA'DA İNŞA ETTİĞİ DÖRDÜNCÜ CAMİ



Dünyanın dört bir tarafından ümmeti bir araya getiren camileri inşa eden Türkiye Diyanet Vakfı, Bosna Hersek'te Gorajde Kayseri Camii, Tesenny Camii ve savaş yıllarında yıkılan Ferhadiye Camii'ni yeniden inşa ederek bugüne kadar üç camiyi Bosnalı Müslümanların hizmetine sundu.



Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camii ve Külliyesi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bosna'da inşa ettiği dördüncü cami olacak.



TDV'NİN CAMİ FAALİYETLERİ



Türkiye Diyanet Vakfı'nın halen yurt dışında 5 ülkede 5 cami inşaatı, 9 ülkede de 10 caminin yer tahsis ve projelendirme işlemleri olmak üzere 15 cami projesi bulunuyor.



Balkanların en büyük camisi olan Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camii'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşılırken, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayan cami inşaatı çalışmaları devam ediyor.



Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütünün hasar verdiği 127 camiyi onararak yeniden ibadete açan Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Çobanbey, Azez, Cerablus ve El-Bab bölgesinde de 108 caminin onarımını ve tadilatını yaptı.



Kaynak : İHA