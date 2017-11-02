TBMM'de çiğ köfte polemiği

TBMM Genel Kurulu'nda Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.



Tasarı ile ilgili söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı arasında çiğ köfte tartışması yaşandı.



Atıcı, “Çiğ köfte haram mıdır, helal midir arkadaşlar? Çiğ köftenin içinde çiğ et var. Helal mıdır haram mıdır? Hadi buyurun bakalım. İçinizde çiğ köfte yemeyen var mı?” diye sordu.



Bunun üzerine Atıcı'ya cevap veren Özkan, “Çiğ köfteyi terbiye ettiğin zaman pişer” dedi.

