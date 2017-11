Tarihi yerinde öğreniyrolar

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ilçenin tarihi eserlerini ve tarihi şahsiyetlerini genç nesillere daha iyi tanıtmayı hedefleyen “Bize her yer derslik” projesi kapsamında ilk ders Uzunköprü'de yapıldı.



Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, proje hakkında bilgi vererek, 'Bize her yer derslik projesi ile birlikte bugün ilk defa start verdik. Bu yapacağımız çalışma ile birlikte Uzunköprü'nün tarihi ve turistik mekanlarını kendi öğrencilerimize kendi evlatlarımıza yerinde öğretmek maksadıyla halisane başladığımız bu duygularla hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi.



Tarihi taş köprünün mimarı olan Mimar Muslihiddin'nin de adının yaşatıldığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Selma Karagöz de öğrencileri ile birlikte tarihi taş köprünün gölgesinde ilk derslerini işlediklerini dile getirerek, ''Bize her yer derslik' projesi kapsamında bir tarih dersi işleyelim dedik. Ve çok da güzel oldu. Uzunköprü'yü Uzunköprü yapan bu güzel mimarlık ve mühendislik harikası eserin ayaklarının dibinde bu dersi işlemek inanılmaz heyecan verici oldu. Hem kendi adıma hem de çocukların adına müthiş bir deneyim oldu' diye konuştu.



Öğrenciler de, tarihi eserleri görerek ve yaşayarak öğrenmenin daha keyifli olduğunu dile getirdi.



Uzunköprü'nün tarihi



Uzunköprü ilçesine adını veren ve dünyanın en uzun tarihi taş köprüleri arasında gösterilen Ergene (Uzunköprü) Köprüsü, Sultan 2'inci Murat'ın emriyle 1427-1443 yılları arasında Mimar Muslihiddin Usta tarafından yapılarak 1444 yılında Sultan II. Murat'ın da katıldığı büyük bir törenle açıldı. Osmanlı Devleti'nin o zamanki başkenti Edirne ile Gelibolu ve Batı Rumeli'yi birbirine bağlayan askeri ve ticari bakımdan oldukça önemli bir noktada olan köprü, günümüzde Uzunköprü'nün köylerinden olan Yağmurca ve Eskiköy ile Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Hasırcıarnavut köyündeki taşocaklarından getirilen taşların kesilip Horasan harcıyla birbirine yapıştırılmasıyla inşa edildi. Bin 238,55 metre uzunluğunda ve 13.56 metre yüksekliğindeki köprünün kanat ve kemerleri; aslan, fil, kartal, lale ve çeşitli geometrik kabartma motiflerle süslenerek yapıldı. Köprü, UNESCO geçici aday listesinde yer alıyor. Kaynak : İHA