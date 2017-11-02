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Söz 20. yeni bölüm fragman (6 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 20. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 20. yeni bölüm 6 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 20. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 02 Kasım 2017 Perşembe 12:13
Söz 20. yeni bölüm fragman (6 Kasım 2017)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Söz 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Söz'ün 20. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 20. yeni bölüm 6 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 20. yeni bölüm fragmanı ve 19. bölüm özeti..

Söz 20. Yeni Bölüm Fragmanı

GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI!

Korhan Paşa'nın konvoyuna yapılan hain saldırı Tim'e büyük bir şok yaşatır. Bu şokun ardından intikam yemini eden Tim, Sancar'ı ele geçirmek üzere yola çıkar. Zorlu şartlarda gerçekleştirilen operasyonun ardından Agâh'a bir adım daha yaklaşacaklardır.

Bir süre Tim'e veda etmek zorunda kalan Keşanlı, yeni tanıştığı yol arkadaşı Battal ile beklenmedik bir maceraya atılır.

Fransa'da patlamaya sebep olan Eylem, Sancar'ı öldürmenin planlarını yapar ancak mekâna döndüğünde karşılaştığı manzara, onu oldukça tehlikeli bir sürece sokacaktır.

Ateş'in veda yemeğinde Tim'i büyük bir sürpriz beklerken, diğer tarafta Yavuz, beklenmedik bir tehditle burun buruna gelecektir.

Hain SaldırıSöz Dizisi


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