Söz 20. yeni bölüm fragman (6 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 20. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 20. yeni bölüm 6 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 20. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Söz 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sevilen dizi Söz'ün 20. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 20. yeni bölüm 6 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 20. yeni bölüm fragmanı ve 19. bölüm özeti..
GEÇEN HAFTA NELER YAŞANMIŞTI!Korhan Paşa'nın konvoyuna yapılan hain saldırı Tim'e büyük bir şok yaşatır. Bu şokun ardından intikam yemini eden Tim, Sancar'ı ele geçirmek üzere yola çıkar. Zorlu şartlarda gerçekleştirilen operasyonun ardından Agâh'a bir adım daha yaklaşacaklardır.