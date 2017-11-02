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Soğuk havanın 'ilacı' bitki çayları

Kış aylarının yaklaşması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle bitki çaylarına talep arttı.

Sağlık / 02 Kasım 2017 Perşembe 13:43
Soğuk havanın 'ilacı' bitki çayları

Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, kış aylarının yaklaşması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle bitki çaylarına talebin arttığını bildirdi.

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada bitki çaylarının, sadece ısınmak, boğazı yumuşatmak için tüketilmemesi gerektiğini, içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin etkisiyle bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini belirtti.

Bitki çaylarının içeni hastalıklara karşı dirençli hale getirdiğini dile getiren Ercan, 'Kış aylarının yaklaşması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle ıhlamur, ada çayı, zencefil gibi şifalı bitkilere olan talep hissedilir derecede arttı.' dedi.

Vatandaşların gribe yakalanmadan bitki çaylarını tüketmeye ve evlerinde bulundurmaya başladığını anlatan Ercan, şunları kaydetti:

'Vatandaşlar kendilerini hastalıklardan korumak için sağlıklı yollar arıyor. (Bitki çayları) Bunların fiyat aralığına gelince ıhlamur fiyatında geçen seneye göre geri çekilmeler var. Fiyatı da uçuk değil. Herkes rahatça alıp tüketebilir. Hasta olup sağlımızın peşine düşmek yerine hasta olmadan sağlımızı korumalıyız. Şifalı bitkiler tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz.' değerlendirmesinde bulundu.

'İşlerimizde hareketlilik başladı'

Tekirdağ'da aktarlık yapan Hasan Bedel de bitki çaylarına olan talebin artmasıyla işlerinde hareketlilik yaşanmaya başladığını ifade etti.

Havaların soğumasıyla insanların hastalıklara karşı savunmasız hale geldiğini söyleyen Bedel, 'Havaların soğumasıyla bitki çaylarına talep artmış durumda. Ihlamur en çok tercih edilen çaylar arasında bu aralar. Ada çayı, hibiskus, hatmi çiçeği, zencefil ve tarçınlı çaylar da bol miktarda tercih ediliyor. Kış aylarının gelmesiyle artan soğuklarla çaylara olan talep artınca normale göre işlerimizde de yüzde 40 oranında artış oldu.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA


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