Şemdinli şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında bir grup teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit olmuştu.



Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi.



Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.







(OSMAN YEŞİL)







(ALAATTİN TEKİN)



BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden birinin 24 yaşındaki Bursalı sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.







34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.



3 kardeş olduğu öğrenilen şehit Karaarslan'ın bir kardeşinin evli ve Bilecik'te ikamet ettiği, diğer kardeşinin ise lisede eğitim gördüğü öğrenildi. Acı haberi şehidin annesi Naciye Karaarslan, evde alırken, bir fabrikada işçi olarak çalışan babası İhsan Karaarslan'a ise mesaide olduğu sırada oğlunun şehadet haberi verildi.



ŞEHİT ATEŞİ ISPARTA'YA DÜŞTÜ



Hakkari'nin Şemdinli kırsalında, ülkeye sızmak isteyen teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ispartalı Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın babaevine ateş düştü. Şehidin acı haberi Gelendost ilçesindeki ailesine ulaştı.







Kara'nın şehadet haberini alan babası Menderes Kara, Jandarma Karakoluna gitti. Ispartalı Şehit Sercan Kara'nın bekar olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.







Yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde görev yaptığı öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça'ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.







Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak'a gitme durumu olduğunu söyleyen Şehit Sercan Kara'nın, yeniden geçici görevle Hakkari'ye gittiği öğrenildi.



ŞEHİT OLAN ASKERİN ACI HABERİ SAMSUN'A ULAŞTI



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Erhan Karaca'nın (28) acı haberi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.







Şehit Erhan Karaca'nın acı haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu.







Şehidin Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asılırken, haberi alan yakınları ise şehidin evine akın etti.



Şehit olan Erhan Karaca'nın bekar olduğu ve anne ve babasının 11 yıl önce ayrıldığı öğrenildi.



HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü.







Dört yıllık Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün (27) şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi'nde oturan babası Cuma Küçük ve annesi Hatice Küçük'e verildi.







3 kardeşin en küçüğü olan şehidin baba ocağının evinin önünde sağlık ekipleri hazır bekledi.



Şehidin baba evinin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.



OĞLUNUN ŞEHİT HABERİNİ HASTANEDE ALDI



Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Gökhan Kurak'ın Karapınar beldesindeki baba ocağına ateş düştü. Demirci ustası şehit babası, oğlunun acı haberini ise tedavi için gittiği Bartın'daki hastanede aldı. Şehidin kendine ev satın alarak ardından da düğün yapma hayali olduğu ortaya çıktı.







İki evladından birini şehit veren anne Bahriye Kurak, sinir krizleri geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan anne Bahriye Kurak, fenalaşarak 112 ambulansıyla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







Kaymakam Serkan Keçeli ile evinin önünde oturan baba Sezgin Kurak, “Orada 7-8 şehit varmış. Yazık günah değil mi? Kökünü (teröristlerin) kazıyacaksın kökünü” diye tepki gösterdi.



AİLESİ BİR AY ÖNCE UÇAK BİLETİ İSTEMİŞ



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er. Tayfun Kavun'un ailesinin yaklaşık bir ay önce Hakkari'ye gidebilmek ve Tayfun Kavun'u görebilmek için Başbakan'dan uçak bileti talep ettiği ortaya çıktı.







Aileye oğullarının şehadet haberi, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Askerlik Şube Başkanı Harun Ağaç, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından verildi.







Acı haberi alan şehidin yakınları, bina girişinde sinir krizleri geçirdi.



Şehidin babası Recep Kavun'un inşaat işçisi olduğu, anne Ayşe Kavun'un ise belediyede temizlik biriminde görevli olarak çalıştığı öğrenildi.













