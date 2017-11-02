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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Şırnak ve Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 46’ya yükseldiğini açıkladı.

Güncel / 02 Kasım 2017 Perşembe 14:05
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şemdinli'de askerlerimize hain bir saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin Amerika'dan aldığı silahları kullandığı ortaya çıktı.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta çeşitli terör örgütleriyle kol kola giren Amerika, son olarak DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısını silahlandırdı.

SİLAHLAR MEHMETÇİK'E DÖNDÜ
Teröristlere silah ve mühimmat yardımı yapan Amerikalı yetkililer, silahların Türkiye karşı kullanılmayacağını iddia ediyordu. Ancak PKK'lı teröristler, Amerika'dan aldıkları silahları Türkiye'ye soktu.



8 ŞEHİT
Mehmetçik'e dönen silahlar Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kullanıldı, 6 askerimiz ile 2 korucumuz şehit düştü.



46 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'de Tunceli'de ve Şırnak'ta olmak üzere toplam 46 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



ABD TANKSAVARI
Öldürülen teröristlerin üzerinden Amerika'nın verdiği tanksavar ve silahlar çıktı.





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