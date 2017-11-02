Sağlık çalışanlarının mazeret izni sorunu bitiyor

2018'in ilk yarısında görevde yükselme sınavının duyurusu yapılacak



Sağlık Sen'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığıyla Sağlık-Sen'in gerçekleştirdiği Ekim ayı KİK toplantısında, 2018'in ilk yarısında görevde yükselme sınavının duyurusunun yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra; sağlık çalışanlarını mağdur eden mazeret izni (sağlık çalışanları eşi, çocuğu, annesi ve babasının rahatsızlığında ya da yatarak tedavi görmesi durumunda kullanılan izin) sorunu da çözüme kavuşturuldu. Bundan önceki uygulamada, kurumlar, çalışanların yasal hakları olan mazeret izinlerini, senelik izin bitmeden kullandırtmıyordu. Alınan izin, senelik izinden düşülerek bir mağduriyete yol açılıyordu. Sağlık-Sen KİK kazanımlarıyla birlikte, sağlık çalışanları mazeret durumunda mazeret izni, senelik izin durumunda da senelik izinlerini kullanacak.



Sağlık-Sen'in talep ettiği birçok madde Bakanlık tarafından olumlu karşılandı. Bunlardan biride Sağlık Bakanlığı'nda çalışan eşlerin nöbet düzenlemesinde kolaylık sağlanması için kurumlara yazı yazılması. Sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi için de Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma yapılacak. Ayrıca hac organizasyonunda tüm sağlık çalışanlarının görevlendirilebilmesi için Bakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı'yla görüşme gerçekleştirecek. Eğitim mazeretiyle tayin olan çalışanların derslerine devam edebilmesi için kolaylık sağlanacak. Bunun yanı sıra yapımı tamamlanan şehir hastanelerine gerçekleştirilen personel alımı nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için Bakanlık tarafından çalışma yapılacak. Bir diğer önemli konu ise ambulans kazalarında şoförlerin ödemek zorunda kaldığı değer kaybı ücreti Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınacak. KİK'de ayrıca TSK'dan devrolan hastanelerde çalışan personelin yıllık izindeki hak kayıpları da giderildi.



İllerde norm kadroları belirlenecek



Sağlık-Sen ile ASP Bakanlığı arasında gerçekleştirilen KİK toplantısında ise görevde yükselme ve unvan değişliği sınavlarının yapılması, daha önce görevde yükselme ve unvan değişliği sınavlarında yaşanan derece sorununun yapılacak sınavlarda yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması, illerde norm kadrolarının belirlenmesi, toplumun riskli grupları ile çalışmakta olan personelin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.



Sağlık Bakanlığı Ekim ayı KİK Toplantısı Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ve Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek'in katılımıyla yapıldı. Sağlık Bakanlığı adına toplantıya Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Mehmet Bahattin Akgül ve Bakanlık bürokratları katıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KİK toplantısına ise Sağlık-Sen adına Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Örnek ve İdris Baykan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Mustafa Karaman ve bürokratlar katıldı.



Kaynak : İHA