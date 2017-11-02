Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi, kadınların hayatın içinde daha faal olmaları için açtığı kurslara bir yenisini ekledi. Kültür Mahallesi'nde bulunan akademide, okuma ve yazma öğrenmek isteyen kadınlara yönelik kurs açıldı. Gönüllü eğitmen Nergis Dayanışlı tarafından verilen eğitimde 19 kadın, Nilüfer Belediyesi Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi'ne gelerek, okuma ve yazmayı öğreniyor. Toplam üç ay sürecek olan eğitime katılanlar, Nilüfer Belediyesi'nin, her zaman kadınların yanında yer aldığını belirterek, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.



Okuma ve yazma kursunu, talep doğrultusunda Nilüfer'in bütün mahallelerinde açmak istediklerini Nilüfer Belediyesi Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi yetkilileri, eğitim almak isteyen kadınların, taleplerini, bulundukları mahallenin muhtarlığına ya da 452 78 71 numaralı hattan Nilüfer Belediyesi Kültür Kadın ve Çocuk Akademisi'ni arayarak bildirmelerinin yeterli olacağını ifade etti.



Okuma-yazma kursunun açılması için bir mahalleden en az 10 kişinin talepte bulunması yeterli oluyor. Kaynak : İHA