Kötü haberi verdi! Final kararı alındı...

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Eşkıya'nın Akla Getirdikleri" başlıklı yazısı şöyle:



"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Atv) geçen sezondan deyim yerindeyse hiç referans kaybına uğramadan yola devam eden beş dizinin zirvesinde sayılır. Böyle bir çekim alanı yaratabilmek her babayiğidin harcı değil.



Malum, sistem çöp öğütme makinesi gibi çalışıyor. Şu ana kadar yeni sezona giriş yapan 10 küsur dizi yayından kaldırıldı. Ömürleri kelebek kadardı. Bir acı haber de verelim; 6 dizi için de final kararı alındı.



Kalanla giden arasındaki açıların hesabını iyi yapan bir işin yayından kalkma gibi bir kader çizgisi yoktur.



Küçük bir dost tavsiyesi vermek istiyorum. Yapımcısından senaristine kadar herkes, 'Kalan neden kaldı?' diye düşünsün. Düşünsün ama kalanın kopyasını yapmasın. Kopya yerine rakibin silahını tanıyıp eş değer bir silahla meydana çıksın. Daha az diziyle tanışırız ama daha çok hüsran yaşamayız, net!"

