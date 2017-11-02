Kadınlar da menopoz dönemine dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Evrim Aksoy, “Her kadın doğum yapmaz veya cinsel ilişki kurmaz. Ancak beklenen yaşam döngüsü içerisinde yaşayan her kadın menopoz yaşayacaktır. Menstrüasyonun kalıcı sonu olarak tanımlanan menopoz, kadınların hayatında bir dönüm noktasıdır. Bir kilometre taşı olarak, bir kadın fiziksel ve duygusal olarak büyük bir etkiye sahip olabilir. Menopoz, gece terlemesi, sıcak basması, düzensiz adet dönemleri ve uyku güçlüğü belirtileri getirirken, her kadın menopozu farklı şekilde yaşar. Bazı kadınlar yedi yıl rahatsız edici kızarıklıklarla karşılaşabilir. Diğer kadınlar az sayıdaki belirtiyle hiç karşılaşmazlar. Yine de menopoz döneminden sonra sağlıklı kalmak için şu ipuçlarını takip edebilirsiniz, Vitaminler B12 ve B6 - Menopoz yaş ortalaması 51'dir. Kan ve sinir sağlığını korumak için 50'den fazla B12 vitamini, vücudun parçalanmasına yardımcı protein B6 vitamini gerekir” dedi.



Egzersizin, menopoz belirtileri ile uğraşmak için en iyi arkadaş olduğunu ifade eden Op.Dr. Aksoy, “Egzersiz kemiklerin oluşmasına yardımcı olur, ruh durumu geliştirir ve kan basıncını düşürür. Gerginliği azaltır ve dinlendirici bir uykuyu teşvik eder. Akupunktur - Çalışmalar akupunkturun sıcak basması sorununu değil aynı zamanda stres, kaygı ve ağrı da azalttığını bulmuştur. Derin nefes al - Stres, birçok kadının sıcak basmasını tetikler. Yavaş ve derin nefes alarak, sıcak basmaların şiddetini yüzde 50 azaltabilirsiniz. Daha az kalori - 50 yaşın üzerindeki bir kadının daha az kaloriye ihtiyacı olacaktır. İhtiyacınız olan kalori sayısı, fiziksel olarak ne kadar aktif olduğunuza bağlıdır” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA